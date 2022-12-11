Сафонов об «Ак Барсе»: «Билялетдинов подсказывает нюансы, мелочи. Разбирает игровые моменты»

прокомментировал изменения в тренерском штабе «Ак Барса».

«Юрий Иванович [Бабенко] входил в штаб Олега Валерьевича [Знарка], поэтому мы его хорошо знаем.

В принципе, ничего такого сверхъестественного сейчас от нас не требовали. Когда главный тренер уходит, это потрясение для команды. Может, поэтому мы потом так встряхнулись

Билялетдинов? Он подсказывает нюансы, мелочи, как он видит игру со своей точки зрения. Разбирает игровые моменты», – сказал нападающий .