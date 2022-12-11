Сафонов об «Ак Барсе»: «Билялетдинов подсказывает нюансы, мелочи. Разбирает игровые моменты»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Юрий Бабенко Олег Знарок КХЛ ТАСС Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов прокомментировал изменения в тренерском штабе «Ак Барса».

«Юрий Иванович [Бабенко] входил в штаб Олега Валерьевича [Знарка], поэтому мы его хорошо знаем.

В принципе, ничего такого сверхъестественного сейчас от нас не требовали. Когда главный тренер уходит, это потрясение для команды. Может, поэтому мы потом так встряхнулись

Билялетдинов? Он подсказывает нюансы, мелочи, как он видит игру со своей точки зрения. Разбирает игровые моменты», – сказал нападающий «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные