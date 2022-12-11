Роман Ротенберг: «Знарок сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду. Я многому научился за годы, которые с ним работал»

отметил, что сделал много полезного для российского хоккея.

– Насколько вы удивлены отставкой Знарка из ? Есть ли шанс, что он появится в СКА в качестве консультанта?

– Мы поддерживаем контакты со всеми тренерами, которые у нас работали.

Я очень благодарен Олегу Валерьевичу. Мы очень много с ним прошли. Он сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду в Корее. Я много чему научился за эти годы, которые с ним работал. Я использую это в своей работе.

Желаю ему здоровья, это самое главное, удачи и побед. Это хоккей, это жизнь, – сказал главный тренер .