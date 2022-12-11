Роман Ротенберг: «Знарок сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду. Я многому научился за годы, которые с ним работал»

Теги Ак Барс СКА Сборная России по хоккею Олег Знарок КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что Олег Знарок сделал много полезного для российского хоккея.

– Насколько вы удивлены отставкой Знарка из «Ак Барса»? Есть ли шанс, что он появится в СКА в качестве консультанта?

– Мы поддерживаем контакты со всеми тренерами, которые у нас работали.

Я очень благодарен Олегу Валерьевичу. Мы очень много с ним прошли. Он сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду в Корее. Я много чему научился за эти годы, которые с ним работал. Я использую это в своей работе.

Желаю ему здоровья, это самое главное, удачи и побед. Это хоккей, это жизнь, – сказал главный тренер СКА.

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