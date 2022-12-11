Роман Ротенберг: «Знарок сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду. Я многому научился за годы, которые с ним работал»
Роман Ротенберг отметил, что Олег Знарок сделал много полезного для российского хоккея.
– Насколько вы удивлены отставкой Знарка из «Ак Барса»? Есть ли шанс, что он появится в СКА в качестве консультанта?
– Мы поддерживаем контакты со всеми тренерами, которые у нас работали.
Я очень благодарен Олегу Валерьевичу. Мы очень много с ним прошли. Он сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду в Корее. Я много чему научился за эти годы, которые с ним работал. Я использую это в своей работе.
Желаю ему здоровья, это самое главное, удачи и побед. Это хоккей, это жизнь, – сказал главный тренер СКА.
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