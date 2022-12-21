Скворцов о Знарке: «Не сказал бы, что он поплыл. А почитаешь – будто с ножом напал и покромсал человека, потом еще плюнул в лицо»

считает, что поведение Олега Знарка в « » было обычным для него.

Специалист покинул казанский клуб в начале декабря.

– Вы согласны, что Олега Знарка задавили «информационным давлением»?

– Пойди попробуй Олега Валерьевича задави. Желаю удачи такому человеку. Но Знарок попал в ситуацию экстремальную – в новой обстановке, без привычных помощников. Главные свои победы он одержал вместе с , у них понимание было на телепатическом уровне. А помощников, которые играли под его руководством, трудно воспринимать как собратьев по профессии, как равных себе. В идеале это должен быть единомышленник или здоровая оппозиция. А когда помощники просто смотрят в рот, тяжело двигаться вперед без творческой дискуссии.

– Как вы относитесь к его поведению на пресс-конференциях?

– Я никогда не был большим поклонником творческого метода и стиля общения Олега Валерьевича, но я не увидел ничего из ряда вон. А почитаешь – будто он с ножом на человека напал и покромсал его, потом еще плюнул в лицо. Случай с оператором – будто никто в час пик в автобус не заходил. Понятно, что разный уровень ответственности и публичности, но в целом житейская ситуация, на которой бы не стал заострять внимание. Я бы не сказал, что Знарок поплыл.

– Знарка будет не хватать нашему хоккею?

– Нашему хоккею больше не хватает таких людей, как Игорь Ларионов и Вадим Епанчинцев, представителей новой тренерской волны. А Олег Валерьевич уже все всем доказал, но, если он захочет оставаться в профессии, то ему нужно будет что-то менять. Тренеры старой волны часто говорят: «В 60 лет уже поздно меняться». Ну, тогда пора приступать к строительству забора на даче. Работая с людьми, надо быть гибче и мягче и реагировать на вызовы времени, – сказал комментатор.