Депутат Свищев: «Овечкин играет в не самой дружественной стране, он лучшая дипломатия. Александр – хоккеист номер один в мире, наверное»

Депутат Дмитрий Свищев высказался по поводу 800 голов в НХЛ.

Российский нападающий сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).

– Мы поздравляем Александра, его семью и всю нашу спортивную и хоккейную общественность. Достижения Овечкина – это самая лучшая дипломатия, которую только можно представить.

Он играет в не самой дружественной стране, в не самое мирное время и одновременно показывает такие результаты. Его фанатами являются не только россияне, но и представители США, Канады и других стран.

За рубежом восхищаются его успехами и, значит, восхищаются нашим спортом. Большая благодарность Александру, его тренерам и родному клубу.

Ждем от него еще большего и не сомневаемся, что он достигнет самых высоких вершин в НХЛ. До второго места в истории НХЛ осталась одна шайба, и надеемся, что он выйдет на чистое первое место.

Восхищаемся Овечкиным и также желаем успехов «Вашингтону», так как от слаженной игры команды зависят и его успехи.

– Вы имеете в виду, что успехи Овечкина – это не только его личные достижения, но и всего российского спорта?

– Его успехами восхищаются во всем мире. Овечкин – самый лучший проводник российского спорта. Наверное, он сейчас хоккеист номер один в мире, – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал