Депутат Свищев: «Французы – одни из зачинателей русофобской истерии, их страна портит мировую ситуацию. Я за Аргентину»
Депутат Дмитрий Свищев перед финалом ЧМ-2022 заявил о неприязни французов к России.
«До начала турнира многие считали, что в финал пройдут Бразилия и Аргентина, но бразильцы, к сожалению, вылетели. А аргентинцы в итоге в финале, так что болеть буду за них.
Уж точно не за французов – они уже поднадоели, и к тому же их страна портит мировую ситуацию. Французы являются одними из зачинателей русофобской истерии, поэтому с точки зрения спорта и эмоций я буду поддерживать наших южноамериканских друзей», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.
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