Депутат Свищев: «Французы – одни из зачинателей русофобской истерии, их страна портит мировую ситуацию. Я за Аргентину»

Депутат Дмитрий Свищев перед финалом заявил о неприязни французов к России.

«До начала турнира многие считали, что в финал пройдут Бразилия и , но бразильцы, к сожалению, вылетели. А аргентинцы в итоге в финале, так что болеть буду за них.

Уж точно не за французов – они уже поднадоели, и к тому же их страна портит мировую ситуацию. Французы являются одними из зачинателей русофобской истерии, поэтому с точки зрения спорта и эмоций я буду поддерживать наших южноамериканских друзей», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ