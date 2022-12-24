Марк Хоу – Овечкину: «Ты один из очень немногих, кто привносит вау-фактор. Мои мама и папа гордились бы тобой»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Горди Хоу Марк Хоу Хоккей

Сын Горди Хоу поздравил Александра Овечкина с выходом на 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«У меня была возможность наблюдать, как ты играешь во многих матчах, когда я был скаутом, и за тобой было приятно наблюдать. Для меня ты один из очень немногих людей в этой игре, которые привносят вау-фактор.

Ты объединяешь фанатов. Ты – все, чем очень гордились бы мои мама и папа, и я знаю, что если бы они были с нами сегодня, они были бы на этом хоккейном матче. Они были бы первыми, кто поздравил бы тебя.

Итак, от имени семьи Хоу мы хотим поздравить тебя с хорошо проделанной работой, и теперь пришло время поставить новую цель – [рекорд] 99-го номера», – сказал Марк Хоу. 

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4 комментария

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mikerud
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sports.ru, спасибо что за день хотя бы один комментарий от зарубежных людей из мира хоккея выложили, а то весь новостной пул сразу забивают Ротенберги да Третьяки, куда уж без них.
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dovbush
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Гретцки молчит. Видимо думает, - неет, меня Алекс не догонит, так и останусь Великим 99 навсегда!!!
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Bello Jiafra
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Очень достойно! Уважаю..
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Пинающий Достоинства
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Красиво и душевно сказано
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