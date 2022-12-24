Овечкин о выходе на 2-е место в списке снайперов НХЛ: «Хотелось побыстрее закончить с шумихой – постоянно камеры, микрофоны. Четыре матча подряд хотелось забить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Горди Хоу Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о выходе на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

– Когда вы проснулись, было ли у вас ощущение, что сегодня тот день, когда вы обгоните Горди Хоу? Или у вас не было такого предчувствия?

– Да нет, понятное дело, хотелось побыстрее закончить с шумихой, которая была вокруг.

– Давление?

– Не то, что давление. Просто шумиха. Постоянно камеры, микрофоны. Четыре матча подряд хотелось забить. Но я не забивал даже в стопроцентных моментах. Сейчас, слава Богу, это завершилось. Идем дальше!

– Вы сделали это перед Рождеством. Лучший подарок на праздник?

– Ну да, вы правы.

– Вы же играете еще 31 декабря – дома против «Монреаля».

– Да, такой календарь. Но мы еще успеем потом сесть за стол и отметить Новый год, – сказал Овечкин.

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2 комментария

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Hivaga22
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Что он будет делать после того, как побьёт рекорд Гретцки и откроет клуб 900? Там ещё перед этим должна быть красивая цифра 888. А потом надо будет идти к тысяче, что уж там)
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corazón blanco
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Сейчас будет проще в психологическом плане, удачи Александру!
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