Журавлев прилетел в Казань, но договоренности между «Ак Барсом» и «Колорадо» пока нет (Артур Хайруллин)
Защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлев прилетел в Казань.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Защитник Даниил Журавлев прилетел в Казань, его вещи лежат в раздевалке, но никакой договоренности между «Ак Барсом» и «Колорадо» нет.
Игрок в подвисшем состоянии. Пока вообще непонятно, когда Журавлев сыграет за «Ак Барс», – написал Хайруллин.
Журавлев в нынешнем сезоне провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».
22 ноября фарм-клуб «Эвеланш» объявил, что Журавлев был дисквалифицирован и возвращается в Россию.
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