Журавлев прилетел в Казань, но договоренности между «Ак Барсом» и «Колорадо» пока нет (Артур Хайруллин)

Защитник системы Даниил Журавлев прилетел в Казань.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Защитник Даниил Журавлев прилетел в Казань, его вещи лежат в раздевалке, но никакой договоренности между «Ак Барсом» и «Колорадо» нет.

Игрок в подвисшем состоянии. Пока вообще непонятно, когда Журавлев сыграет за , – написал Хайруллин.

Журавлев в нынешнем сезоне провел 14 игр в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 1 (0+1) балл при полезности «-4».

22 ноября фарм-клуб «Эвеланш» объявил, что Журавлев был дисквалифицирован и возвращается в Россию.