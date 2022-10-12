Экс-защитник «Ак Барса» Демерс не прошел просмотр в «Эдмонтоне». Он может подписать контракт с фармом «Ойлерс»

Экс-защитник «Ак Барса» не прошел просмотр в .

34-летний игрок набрал 2 (1+1) очка в 3 предсезонных матчах за команду при полезности «минус 1» и 6 минутах штрафа.

В прошлом сезоне Демерс не выступал в НХЛ. Он сыграл за сборную Канады на Олимпиаде (3 матча), а также за в (5 матчей в регулярном чемпионате и 4 в Кубке Гагарина).

В в его активе 699 матчей и 214 (45+169) очков при полезности «+31» и 407 минутах штрафа. В 61 матче Кубка Стэнли – 16 (3+13) баллов.

Как сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс, игрок может подписать АХЛ-контракт с фарм-клубом «Ойлерс» – «Бейкерсфилдом».