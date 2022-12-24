Кузнецов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 5+23 в 35 играх

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1).

На 59-й минуте россиянин ассистировал Александру Овечкину, который забил в пустые ворота.

Кузнецов набрал 28-е (5+23) очко в сезоне, всего он провел 35 игр.

Сегодня за 16:22 (5:05 – в большинстве, 0:10 – в меньшинстве) у нападающего ни одного броска в створ ворот, 1 хит, 36% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».

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1 комментарий

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Sanan1908
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Историческая передача))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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