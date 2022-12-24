Кузнецов сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 5+23 в 35 играх

Форвард « » сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Виннипегом» (4:1).

На 59-й минуте россиянин ассистировал Александру Овечкину, который забил в пустые ворота.

Кузнецов набрал 28-е (5+23) очко в сезоне, всего он провел 35 игр.

Сегодня за 16:22 (5:05 – в большинстве, 0:10 – в меньшинстве) у нападающего ни одного броска в створ ворот, 1 хит, 36% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».