Кузнецов против «Торонто»: 2 передачи, 3 броска, «+3» и 63% на точке за 21:24. У него 25 очков в 32 играх

сделал 2 голевые передачи в матче с « ».

Форвард « » внес вклад в победу над «Лифс» (5:2) в регулярном чемпионате .

На счету россиянина стало 25 (4+21) очков в 32 играх сезона.

Сегодня Кузнецов (21:24 – второе время в «Кэпиталс», 2:28 – в большинстве, 2:00 – в меньшинстве, полезность «+3») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери шайбы.

На точке вбрасывания показал эффективность 63% (выиграл 5 попыток из 8).