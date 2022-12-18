Кузнецов против «Торонто»: 2 передачи, 3 броска, «+3» и 63% на точке за 21:24. У него 25 очков в 32 играх

Теги Торонто Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов сделал 2 голевые передачи в матче с «Торонто».

Форвард «Вашингтона» внес вклад в победу над «Лифс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету россиянина стало 25 (4+21) очков в 32 играх сезона. 

Сегодня Кузнецов (21:24 – второе время в «Кэпиталс», 2:28 – в большинстве, 2:00 – в меньшинстве, полезность «+3») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери шайбы. 

На точке вбрасывания показал эффективность 63% (выиграл 5 попыток из 8). 

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