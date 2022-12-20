Кузнецов ушел со льда в 3-м периоде матча с «Детройтом» после хита Зайдера. В овертайме вернулся

ушел со льда в 3-м периоде матча « » и « » после хита Зайдера.

Судьи не нашли нарушения правил в действиях защитника «Ред Уингс». Российский форвард покинул площадку в середине третьего периода, но в овертайме вернулся на лед и провел 2 смены.

Победа в матче осталась за «Кэпиталс» (4:3 ОТ). Кузнецов (21:21, 4:53 – в большинстве, 1:06 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ, а также сделал 1 блок и 2 перехвата.

На точке вбрасывания показал 44% эффективности (выиграл 4 попытки из 9).