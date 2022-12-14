Овечкин предолел путь от 700-й до 800-й шайбы в НХЛ за 161 матч, опередив Гретцки (231) и Хоу (256)

предолел путь от 700-й до 800-й шайбы за 161 матч, быстрее Гретцки и Хоу.

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в НХЛ.

Овечкин – 3-й игрок в истории лиги, забросивший 800 шайб. Больше лишь у (894) и (801).

При этом россиянин быстрее своих предшественников преодолел путь между 700-й и 800-й шайбами. Он забил эти 100 голов за 161 матч, тогда как Гретцки потребовалась 231 игра, а Хоу – 256.

🔥800 голов Овечкина в НХЛ: хет-триком просто вынес «Чикаго», начав уже на 24-й секунде

История любви Овечкина и «восьмерки»: взял номер из-за мамы и связывал с ним главные даты в жизни