Гимаев-младший об Овечкине: «Его не так просто сравнивают с Месси и Джорданом. Это легенды»

поздравил поставил Александра Овечкина в один ряд с Лионелем Месси и Майклом Джорданом.

«Поздравляю Александра Овечкина с этой космической цифрой – 800 заброшенных шайб в НХЛ. Сам Александр сказал, что ему очень тяжело далась цифра 700, он долго не мог забросить столько шайб.

У Горди Хоу тоже были проблемы именно с 800-й заброшенной шайбой, он также пытался это сделать на протяжении достаточного количества матчей. Поэтому я думаю, что это достижение придаст Александру уверенности, потому что он так легко прошел такую серьезную цифру.

В « » все хотят ему помочь. Владелец клуба Тед Леонсис уже неоднократно говорил, что Александр не просто так получил такой длительный контракт, но и Александр, прежде всего, заслуживает этого своей игрой, он показывает, что все еще в состоянии играть на том же уровне, что делает на протяжении всех сезонов в НХЛ.

Клуб не стал устраивать перестройку команды, а сохранил команду боеспособной, и это помогает Овечкину для достижения этой высочайшей цели – побить рекорд Гретцки.

Александра не просто так уже сравнивают с и . Потому что это легенды. Он один из величайших игроков в своем виде спорта. Если брать хоккей, то однозначно Александр занимает одну из высочайших строчек за всю историю», – сказал экс-защитник клубов КХЛ.