Жамнов о сборной: «Будем более скептически относиться к селекции. Есть игроки, показывающие хороший хоккей в клубе, но в сборной играют по-другому»

Главный тренер сборной России применит скептический подход к выбору хоккеистов в состав.

– Поражение от Беларуси может поменять ваш взгляд на игру сборной? Возможно, уровень мастерства хоккеистов недостаточен, чтобы выполнять ваши требования?

– Любой тренер делает выводы из каждого поражения. Мы с тренерским штабом эти выводы сделали.

В будущем немного перестроимся по отношению к игрокам. Будем более скептически относиться к процессу селекции для сборной.

– В каком смысле?

– Мы будем понимать возможности игроков. Приведу пример. Есть игроки, которые в клубах показывают очень хороший хоккей, набирают много очков.

Но в сборной они играют по-другому – не так раскованно, как в клубе. Наверное, мы, тренеры, должны перестраиваться.

Хоккей в сборной ведь не меняется. У каждого игрока достаточно мастерства, чтобы забивать и отдавать передачи, но надо показывать это на льду.

На Кубке Первого канала мы собрали оптимальный состав, учитывая травмы и болезни игроков, которые не смогли приехать в сборную, – сказал .