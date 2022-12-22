«Когда началась мобилизация, он прислал повестку на телефон ребенка, якобы забирают в армию. Подделал документ». Экс-жена о конфликте с Игорем Величкиным

Бывшая жена Игоря Величкина рассказала о конфликте с хоккеистом.

– Если подытожить, то что вы хотите? Каким вы видите разрешение этого конфликта?

– Я этим интервью хочу на них повлиять, достучаться. Нужно нести ответственность за ребенка. Не говорить про любовь к сыну, а начать делать реальные дела.

Хватит подделывать документы, займы от папы печатать, что-то выдумывать постоянно.

– При этом вы не против, чтобы отец виделся с сыном?

– Я никак не запрещаю и не препятствую этому. Игорь сам довел до того, что сын с ним не хочет общаться.

Когда началась мобилизация, он прислал на телефон ребенка повестку, якобы его забирают в армию. Я как будто в сумасшедшем доме! Зачем семилетнему ребенку такое присылать, когда вокруг столько новостей и разговоров о мобилизации?

В итоге ребенок приходит из школы и спрашивает меня: «Мам, а что, папа в Украине?» А там ни подписи, ничего. Просто подделал документ. Зачем? Для чего?

Говорю: «Ну позвони папе, спроси, живой ли он». Я уже с юмором к этим закидонам отношусь, потому что иначе можно сойти с ума. Я просыпаюсь с угрозами и с угрозами засыпаю, – сказала Ксения.

Величкин сыграл 355 матчей в за « », «Витязь», « », « », новокузнецкий «Металлург», «Куньлунь» и « ».

Экс-жена Игоря Величкина: «Выгнал нас с ребенком из квартиры, не платит алименты. Не помогает, зато снимает ролики, какая я мошенница и наркоманка»