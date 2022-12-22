«Когда началась мобилизация, он прислал повестку на телефон ребенка, якобы забирают в армию. Подделал документ». Экс-жена о конфликте с Игорем Величкиным
Бывшая жена Игоря Величкина рассказала о конфликте с хоккеистом.
– Если подытожить, то что вы хотите? Каким вы видите разрешение этого конфликта?
– Я этим интервью хочу на них повлиять, достучаться. Нужно нести ответственность за ребенка. Не говорить про любовь к сыну, а начать делать реальные дела.
Хватит подделывать документы, займы от папы печатать, что-то выдумывать постоянно.
– При этом вы не против, чтобы отец виделся с сыном?
– Я никак не запрещаю и не препятствую этому. Игорь сам довел до того, что сын с ним не хочет общаться.
Когда началась мобилизация, он прислал на телефон ребенка повестку, якобы его забирают в армию. Я как будто в сумасшедшем доме! Зачем семилетнему ребенку такое присылать, когда вокруг столько новостей и разговоров о мобилизации?
В итоге ребенок приходит из школы и спрашивает меня: «Мам, а что, папа в Украине?» А там ни подписи, ничего. Просто подделал документ. Зачем? Для чего?
Говорю: «Ну позвони папе, спроси, живой ли он». Я уже с юмором к этим закидонам отношусь, потому что иначе можно сойти с ума. Я просыпаюсь с угрозами и с угрозами засыпаю, – сказала Ксения.
Величкин сыграл 355 матчей в КХЛ за «Трактор», «Витязь», «Автомобилист», «Сибирь», новокузнецкий «Металлург», «Куньлунь» и «Амур».
Экс-жена Игоря Величкина: «Выгнал нас с ребенком из квартиры, не платит алименты. Не помогает, зато снимает ролики, какая я мошенница и наркоманка»
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