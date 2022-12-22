Экс-жена Игоря Величкина: «Выгнал нас с ребенком из квартиры, не платит алименты. Не помогает, зато снимает ролики, какая я мошенница и наркоманка»

Бывшая жена Игоря Величкина рассказала, что хоккеист не платит алименты.

Величкин сыграл 355 матчей в за « », «Витязь», « », « », новокузнецкий «Металлург», «Куньлунь» и « ».

«Мы развелись полтора года назад. Не живем вместе еще дольше. Все это время людям было без разницы, что происходит в жизни сына и внука. Они кричат, что любят его. При этом отец никак не помогает, не платит алименты. Видимо, по мнению Игоря ребенок – это птичка, которая сама может летать и ягодки собирать, ничего ему не нужно.

После официального развода их сторона принесла в суд бумагу о том, что Игорь занял у своего отца Геннадия Ивановича Величкина 5 миллионов рублей.

Они хотят, чтобы я отдала им половину от этой суммы, называя это целевым займом. Помогали нам и его родители, и мои. Например, когда в Хабаровске не платили зарплату. Только Геннадий Иванович теперь решил обставить на бумаге, чтобы им вернули деньги.

Я им сказала: если вы ничего не платите, то хотя бы давайте школу будет пополам оплачивать. Для себя я ничего не прошу. В итоге школу они оплачивали три месяца и бросили. Он нас с ребенком выгнал из квартиры в Екатеринбурге. Поменял замки, забрал все мои подарки и даже игрушки сына до конца отдать не может.

Игорь утверждает, что эта квартира куплена до брака, хотя мы поженились в 2012-м, ребенок родился в 2015-м, а квартира эта появилась в 2017-м. Когда это он ее успел купить до брака? Глупость полная. Отбирать у ребенка единственное жилье…Я этого не понимаю!

Перепиши квартиру на сына, мне эта квартира не нужна. Он ничем не помогает, зато снимает ролики, какая я мошенница и наркоманка. Ну давайте я сдам тесты, ради Бога.

Ребенок там не был прописан. Мы с ним прописаны у моих родителей. Игорь, в свою очередь, прописан у своего папы.

Мы эту квартиру купили в браке, а теперь я узнаю, буквально накануне нашего с вами разговора, что он ее продал! Это просто немыслимо. Как это произошло, будут разбираться мои адвокаты. Квартира – спорный объект, который в суде разбирается уже полтора года. По ней не было никакого решения. На нее было наложено обременение.

Как я понимаю, он ее передал какому-то риелтору, а уже риелтор ее перепродает. Будем писать заявление в прокуратуру. Знаю, что Игорь поменял паспорт и всем говорит, что прежний потерял. Все ради того, чтобы покупатели не увидели у него отметку о браке, заключенном в 2012 году», – сообщила Ксения.