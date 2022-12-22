НХЛ. «Торонто» примет «Филадельфию», «Вашингтон» против «Оттавы», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Рейнджерс» – «Айлендерс»

« » сыграет на выезде с «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » встретится с «Каролиной», « » примут « », « » будет играть с «Миннесотой».

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