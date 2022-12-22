НХЛ. «Торонто» примет «Филадельфию», «Вашингтон» против «Оттавы», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Рейнджерс» – «Айлендерс»

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«Вашингтон» сыграет на выезде с «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» встретится с «Каролиной», «Рейнджерс» примут «Айлендерс», «Сан-Хосе» будет играть с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
22 декабря, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Каролина
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Вашингтон
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Айлендерс
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Виннипег
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Сиэтл
Дата проведения
23 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Калгари
Дата проведения
23 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Миннесота
Дата проведения
23 декабря, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

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