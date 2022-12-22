НХЛ. «Торонто» примет «Филадельфию», «Вашингтон» против «Оттавы», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Рейнджерс» – «Айлендерс»
«Вашингтон» сыграет на выезде с «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» встретится с «Каролиной», «Рейнджерс» примут «Айлендерс», «Сан-Хосе» будет играть с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 22.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 23 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 23 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 23 декабря, 06.30, «SAP Center at San Jose»
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