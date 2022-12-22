Каменский о Жамнове и сборной России: «Нельзя судить по двум играм и скомканному турниру. Надеюсь, это точка отсчета»

считает, что должен остаться во главе сборной России.

Тренерский совет ФХР ранее поставил неудовлетворительную оценку Жамнову и его штабу за выступление на Кубке Первого канала, где Россия обыграла Казахстан (6:2), но после уступила Беларуси по буллитам, в результате чего победителем турнира стала белорусская команда. «Конечно, результат на Кубке Первого канала был неудовлетворительным. На то есть ряд причин. Перед сборной России всегда стоит только одна задача – побеждать.

Жамнов на тренерском совете объяснил, почему так произошло. Будем работать дальше. Надеюсь, это была некая точка отсчета. Конечно, выступаю за то, чтобы Жамнов продолжал работать со сборной.

Нельзя судить лишь по двум играм и такому скомканному турниру. Нужно делать правильные выводы и двигаться дальше», – заявил вице-президент по развитию .