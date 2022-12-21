Жамнов может возглавить «Ак Барс» («СЭ»)

может возглавить клуб КХЛ.

« » может назначить 52-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает « ». Сейчас Жамнов работает со сборной России.

Ранее сообщалось, что контракт тренера со сборной не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную. Сам тренер опроверг эту информацию.

Бывший главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинул свой пост 3 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера стал .

Жамнов может возглавить клуб КХЛ: «Если поступит предложение – не исключаю. Будем разговаривать»

Жамнов покинет сборную России. Контракт с тренером не продлят (Алексей Шевченко)