Билялетдинов возглавит «Ак Барс», Жамнов станет советником («СЭ»)

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По данным «Спорт-Экспресса», Билялетдинова скоро представят в качестве главного тренера казанского клуба. Помощниками 67-летнего специалиста будет исполняющий обязанности главного тренера , а также Александр Бойков.

Журналист « » Артур Хайруллин уточняет, что тренер сборной России Алексей Жамнов придет на место Билялетдинова, который занимал должность советника исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали.

Билялетдинов занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018 год).