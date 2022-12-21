Борис Майоров: «Сказал Жамнову, что не надо уподобляться Карпину, который на матчи с Киргизией и Таджикистаном приглашал какие-то непонятные составы»

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Борис Майоров рассказал, как прошло заседание тренерского совета ФХР.

– Тренерскому штабу Жамнова за работу на турнире была выставлена оценка «неудовлетворительно». А какая еще может быть, если мы проиграли московский турнир, на котором должны были побеждать, как говорится, на одном коньке? Другой оценки после поражения от сборной Беларуси просто быть не может.

– Что Жамнов должен исправить в своей работе, по мнению совета?

– Обратить внимание на комплектование команды. Сборная должна быть сильной, в нее надо собирать лучших игроков. Потому что когда мы проигрываем, да еще белорусам, народ не может понять – почему? И никакие оправдания, что «у нас был не самый сильный состав», тут не годятся. Зрителя это не интересует совершенно, ему победы нужны. Все объяснения подобного рода ему до лампочки.

– Понятно, что болельщикам всегда нужен результат, а не разговоры о дальней стратегии.

– Совершенно верно. Поэтому я сказал Жамнову, что ему не надо уподобляться Карпину, который на товарищеские матчи со сборными Киргизии и Таджикистана приглашал какие-то непонятные составы.

Конечно, эксперименты допустимы – можно пригласить в сборную новичка, если тренеры его видят в какой-то определенной роли. Но при этом команда не должна становиться слабее. Кроме этого, у меня были большие претензии и к КХЛ, – сказал председатель тренерского совета ФХР.

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