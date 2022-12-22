Бурмистров перейдет в «Металлург». Контракт с «Ак Барсом» расторгают по обоюдному согласию

Форвард Александр Бурмистров перейдет в «Металлург».

По данным «Спорт-Экспресса», контракт с 31-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона-2022/23. Отмечается, что Бурмистров расторг соглашение с « » по обоюдному согласию сторон.

«Бизнес Online» пишет, что контракт с «Ак Барсом» еще не расторгнут, но это скоро будет сделано. Бурмистров покинет команду без выплаты компенсации. Также, по данным источника, с большой долей вероятности форвард продолжит карьеру в « ».

Стоит также отметить, что в «Ак Барсе» Бурмистров зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.

В этом сезоне нападающий провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3».