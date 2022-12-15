«Ак Барс» выпустил художественную книгу для детей «Тайна пропавшей клюшки или приключения обычного мальчика»
«Ак Барс» выпустил художественную книгу с иллюстрациями для детей.
Хоккейный клуб совместно с детской редакцией издательства «Альпина Паблишер» выпустил книгу «Тайна пропавшей клюшки или приключения обычного мальчика».
Сообщается, что это история про школьника Эмиля и его друзей, которые помогают «Ак Барсу» спасти едва не сорвавшийся матч, защищают снежных барсов и вместе учатся доброте, справедливости и взаимной поддержке.
94-страничное издание в твердом переплете содержит 8 глав с иллюстрациями и развивающими заданиями для детей от 3 до 12 лет.
Презентация состоялась 15 декабря на «Татнефть-Арене». Книгу презентовал тренер и советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов.
Первые экземпляры получили воспитанники академии «Ак Барс» имени Ю.И. Моисеева в Альметьевске и Казани.
Фото: официальный сайт «Ак Барса»
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