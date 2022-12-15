«Ак Барс» выпустил художественную книгу для детей «Тайна пропавшей клюшки или приключения обычного мальчика»

выпустил художественную книгу с иллюстрациями для детей.

Хоккейный клуб совместно с детской редакцией издательства «Альпина Паблишер» выпустил книгу «Тайна пропавшей клюшки или приключения обычного мальчика».

Сообщается, что это история про школьника Эмиля и его друзей, которые помогают «Ак Барсу» спасти едва не сорвавшийся матч, защищают снежных барсов и вместе учатся доброте, справедливости и взаимной поддержке.

94-страничное издание в твердом переплете содержит 8 глав с иллюстрациями и развивающими заданиями для детей от 3 до 12 лет.

Презентация состоялась 15 декабря на «Татнефть-Арене». Книгу презентовал тренер и советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали .

Первые экземпляры получили воспитанники академии «Ак Барс» имени Ю.И. Моисеева в Альметьевске и Казани.

Фото: официальный сайт «Ак Барса»