Экс-директор «Трактора» Баландин: «Шумаков заработал 3 млн за две шайбы, одна из которых залетела случайно»

Бывший директор « » Андрей Баландин прокомментировал уход .

30-летний хоккеист, выступавший за челябинцев с октября, ранее покинул клуб. Он провел за команду 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

«По Сергею Шумакову было все понятно изначально. Много пропустил из-за травмы, неизвестно какого характера она была, и не прошел предсезонную подготовку с командой. Было очень мало шансов, что он сможет вернуться на прежний уровень. Руководство должно было осознавать весь риск.

По определенным данным, Шумаков получал миллион в месяц и, грубо говоря, заработал за это время три миллиона. За две заброшенные шайбы, одна из которых залетела случайно. Какого-то рвения, желания помочь команде не было», – сказал Баландин.