«Трактор» и Шумаков расторгли контракт. У форварда 2+2 в 18 играх
«Трактор» объявил об уходе форварда Сергея Шумакова.
Контракт между 30-летним игроком и челябинским клубом расторгнут по соглашению сторон.
Шумаков перешел в «Трактор» в начале октября. В 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 4 (2+2) очка.
«Клуб и Сергей приняли совместное решение о расторжении контракта. Хочется пожелать Сергею успехов в этом сезоне и в дальнейшей карьере», – сказал гендиректор «Трактора» Иван Савин.
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