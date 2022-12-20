«Трактор» и Шумаков расторгли контракт. У форварда 2+2 в 18 играх

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«Трактор» объявил об уходе форварда Сергея Шумакова.

Контракт между 30-летним игроком и челябинским клубом расторгнут по соглашению сторон.

Шумаков перешел в «Трактор» в начале октября. В 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 4 (2+2) очка.

«Клуб и Сергей приняли совместное решение о расторжении контракта. Хочется пожелать Сергею успехов в этом сезоне и в дальнейшей карьере», – сказал гендиректор «Трактора» Иван Савин.

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