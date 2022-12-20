«Трактор» и Шумаков расторгли контракт. У форварда 2+2 в 18 играх

« » объявил об уходе форварда .

Контракт между 30-летним игроком и челябинским клубом расторгнут по соглашению сторон.

Шумаков перешел в «Трактор» в начале октября. В 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 4 (2+2) очка.

«Клуб и Сергей приняли совместное решение о расторжении контракта. Хочется пожелать Сергею успехов в этом сезоне и в дальнейшей карьере», – сказал гендиректор «Трактора» .