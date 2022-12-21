Шумаков подписал контракт с минским «Динамо»
Сергей Шумаков перешел в белорусский клуб КХЛ.
30-летний нападающий подписал соглашение с минским «Динамо» до конца сезона.
Ранее стало известно, что хоккеист расторг контракт с «Трактором».
Форвард перешел челябинский клуб в начале октября. Он набрал 4 (2+2) очка в 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:50.
Всего в лиге Шумаков провел 451 игру в регулярных чемпионатах и записал на свой счет 245 (116+129) баллов за результативность.
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