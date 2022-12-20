Агент Шумакова о «Тракторе»: «Пришли за одним, но этого не получили, к сожалению. Варианты у Сергея есть, принимаем решение»
Агент Сергея Шумакова прокомментировал уход хоккеиста из «Трактора».
20 декабря челябинский клуб объявил о расторжении контракта с нападающим.
– С «Трактором» мы пришли к обоюдному решению, что так будет лучше.
– Вы уже говорили, что Шумакова используют в «Тракторе» не так, как хотелось бы. Ему не дали возможности проявить себя?
– Мы пришли за одним, но, к сожалению, этого не получили.
Однако это было наше решение ждать «Трактор», поэтому обвинять некого. Никаких претензий нет. Как получилось, так получилось. Будем двигаться дальше.
– Есть другие варианты продолжения карьеры для Шумакова?
– Варианты есть. Сейчас принимаем решение, – сказал Шуми Бабаев.
Шумаков перешел в «Трактор» в начале октября. В 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 4 (2+2) очка.
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