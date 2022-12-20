Агент Шумакова о «Тракторе»: «Пришли за одним, но этого не получили, к сожалению. Варианты у Сергея есть, принимаем решение»

Агент Сергея Шумакова прокомментировал уход хоккеиста из « ».

20 декабря челябинский клуб объявил о расторжении контракта с нападающим.

– С «Трактором» мы пришли к обоюдному решению, что так будет лучше.

– Вы уже говорили, что Шумакова используют в «Тракторе» не так, как хотелось бы. Ему не дали возможности проявить себя?

– Мы пришли за одним, но, к сожалению, этого не получили.

Однако это было наше решение ждать «Трактор», поэтому обвинять некого. Никаких претензий нет. Как получилось, так получилось. Будем двигаться дальше.

– Есть другие варианты продолжения карьеры для Шумакова?

– Варианты есть. Сейчас принимаем решение, – сказал .

Шумаков перешел в «Трактор» в начале октября. В 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 4 (2+2) очка.