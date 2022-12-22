Бабенко об 1:2 с «Локомотивом»: «Первые два периода у «Ак Барса» не получились, к сожалению. Не нашли ритм»

считает, что «Ак Барс» не нашел нужный ритм в матче с «Локомотивом» (1:2).

– Готовились и предупреждали, что сегодня будет хорошее начало от соперника, команда системная. Настраивали, но, к сожалению, первые два периода у нас не получились. Только игру в третьем периоде можно занести в актив.

– В чем видите основные недоработки команды в сегодняшней игре?

– Мы не нашли тот ритм, в котором хотели сыграть. Как и ожидали, соперник играет агрессивно в зоне атаки, плотно выстраивается в средней зоне, нас это не удивило, но трудно выиграть матч, когда за первые два периода бросаешь три раза.

– Как можете объяснить ошибку в концовке?

– Все бывает. Здесь больше про то, что не так сработали при выходе «2 в 1», как нужно.

– С чем связано то, что Шипачев и Кагарлицкий были не особо заметны?

– Первые два периода никого особо не было видно. В целом играли не в ту игру, которую хотели. Поговорим, разберемся и будем готовиться дальше.

– В эпизоде со второй шайбой больше недоработка защиты или соперник здорово исполнил?

– Мы разбирали в этой паузе выходы «2 в 1», кто как должен играть, но в этом эпизоде не сработали, как нужно. Ну и соперник здорово исполнил.

– Как оцените дебют ?

– К третьему периоду он стал действовать лучше. По первым сменам было видно, что давно не играл, был потерян игровой ритм. По этой причине сегодня играли в четыре полных пары, – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.