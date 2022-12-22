Бабенко об 1:2 с «Локомотивом»: «Первые два периода у «Ак Барса» не получились, к сожалению. Не нашли ритм»
Юрий Бабенко считает, что «Ак Барс» не нашел нужный ритм в матче с «Локомотивом» (1:2).
– Готовились и предупреждали, что сегодня будет хорошее начало от соперника, команда системная. Настраивали, но, к сожалению, первые два периода у нас не получились. Только игру в третьем периоде можно занести в актив.
– В чем видите основные недоработки команды в сегодняшней игре?
– Мы не нашли тот ритм, в котором хотели сыграть. Как и ожидали, соперник играет агрессивно в зоне атаки, плотно выстраивается в средней зоне, нас это не удивило, но трудно выиграть матч, когда за первые два периода бросаешь три раза.
– Как можете объяснить ошибку в концовке?
– Все бывает. Здесь больше про то, что не так сработали при выходе «2 в 1», как нужно.
– С чем связано то, что Шипачев и Кагарлицкий были не особо заметны?
– Первые два периода никого особо не было видно. В целом играли не в ту игру, которую хотели. Поговорим, разберемся и будем готовиться дальше.
– В эпизоде со второй шайбой больше недоработка защиты или соперник здорово исполнил?
– Мы разбирали в этой паузе выходы «2 в 1», кто как должен играть, но в этом эпизоде не сработали, как нужно. Ну и соперник здорово исполнил.
– Как оцените дебют Журавлева?
– К третьему периоду он стал действовать лучше. По первым сменам было видно, что давно не играл, был потерян игровой ритм. По этой причине сегодня играли в четыре полных пары, – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.
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