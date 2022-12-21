Журавлев – в 4-м звене «Ак Барса» на матч с «Локомотивом». Защитник вернулся в клуб вчера

проведет первый матч после возвращения в состав « ».

22-летний защитник выйдет на матч против « » в 4-м звене казанской команды – вместе с Никитой Дыняком, Дмитрием Кателевским, и .

Журавлев перешел в «Ак Барс» из системы «Колорадо» вчера. Он подписал контракт на один год.

Матч «Локомотив» – «Ак Барс» начнется в 19:30 по московскому времени.