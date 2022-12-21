Журавлев – в 4-м звене «Ак Барса» на матч с «Локомотивом». Защитник вернулся в клуб вчера
Даниил Журавлев проведет первый матч после возвращения в состав «Ак Барса».
22-летний защитник выйдет на матч против «Локомотива» в 4-м звене казанской команды – вместе с Никитой Дыняком, Дмитрием Кателевским, Артемом Лукояновым и Динаром Хафизуллиным.
Журавлев перешел в «Ак Барс» из системы «Колорадо» вчера. Он подписал контракт на один год.
Матч «Локомотив» – «Ак Барс» начнется в 19:30 по московскому времени.
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