Хартли не ответил «Ак Барсу» категорическим отказом, но не возглавит команду раньше весны. Он не хочет начинать работу без своих помощников

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«Ак Барс» по-прежнему хочет назначить Боба Хартли новым главным тренером.

Бывший тренер «Авангарда» не ответил категорическим отказом на предложение вернуться в КХЛ. Однако он не хочет начинать работу в клубе в этом сезоне без своего помощника Жака Клутье, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун. Сам Клутье пока не готов ехать в Россию. 

Также неопределенная ситуация сложилась с другими ассистентами Хартли. Поэтому, если канадец и возглавит казанский клуб, то это произойдет только весной или летом. 

Бывший главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинул свой пост 3 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко

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