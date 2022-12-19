Хартли не ответил «Ак Барсу» категорическим отказом, но не возглавит команду раньше весны. Он не хочет начинать работу без своих помощников

«Ак Барс» по-прежнему хочет назначить новым главным тренером.

Бывший тренер «Авангарда» не ответил категорическим отказом на предложение вернуться в . Однако он не хочет начинать работу в клубе в этом сезоне без своего помощника Жака Клутье, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун. Сам Клутье пока не готов ехать в Россию.

Также неопределенная ситуация сложилась с другими ассистентами Хартли. Поэтому, если канадец и возглавит казанский клуб, то это произойдет только весной или летом.

Бывший главный тренер « » Олег Знарок покинул свой пост 3 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера стал .