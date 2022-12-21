Ротенберг об 1:2: «С ЦСКА еще три встречи – такая суперсерия. Готовимся к следующей игре, потом летим в Москву, будем брать реванш»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:2).

«Замечательная атмосфера, полные трибуны, фантастическая энергетика. Мы играли в наш лучший хоккей первый период, создали много голевых моментов, на 100% выполнили установку. В таких матчах нужно забивать свои моменты, нужно над этим работать.

Была пауза, ребята вышли из игрового тонуса, мы видели это в реализации. В предыдущих матчах мы такие стопроцентные моменты забивали. Во втором периоде сбавили обороты, поговорили с командой в перерыве.

Допустили ошибку, наш молодой защитник набирается опыта, поговорили с Арсением [ ], что при счете 0:0 такие индивидуальные действия не нужны. Либо должны быть такие действия, которые точно приведут к шайбе в воротах соперника, а не в наши.

Разберем эти детали и будем сильнее. С ЦСКА еще три встречи – такая суперсерия. На сегодня мы два матча выиграли, один проиграли. Поздравляем ЦСКА с победой, готовимся к следующей игре. Потом летим в Москву, будем брать реванш», – сказал Ротенберг.