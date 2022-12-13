Мичков, Кирсанов, Чибриков и Коновалов вошли в состав сборной России на турнир «3 на 3»

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Стал известен состав сборной России на турнир в формате «3 на 3».

ФХР объявила состав команды на международный турнир Лига Ставок Кубок Первого канала по хоккею в формате «3 на 3».

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо»).

Защитники: Никита Новиков («Динамо»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА).

Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо»), Данил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все – СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).

Турнир с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и Китая пройдет 16 декабря в Москве в рамках Кубка Первого канала. 

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