Мичков, Кирсанов, Чибриков и Коновалов вошли в состав сборной России на турнир «3 на 3»
Стал известен состав сборной России на турнир в формате «3 на 3».
ФХР объявила состав команды на международный турнир Лига Ставок Кубок Первого канала по хоккею в формате «3 на 3».
Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо»).
Защитники: Никита Новиков («Динамо»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА).
Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо»), Данил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все – СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).
Турнир с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и Китая пройдет 16 декабря в Москве в рамках Кубка Первого канала.
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