Мичков, Кирсанов, Чибриков и Коновалов вошли в состав сборной России на турнир «3 на 3»

Стал известен состав сборной России на турнир в формате «3 на 3».

ФХР объявила состав команды на международный турнир Лига Ставок Кубок Первого канала по хоккею в формате «3 на 3».

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо»).

Защитники: Никита Новиков («Динамо»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА).

Нападающие: Павел Кудрявцев ( ), Данил Савунов, , Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все – СКА), Станислав Яровой ( ), Владислав Котков ( ), Никита Чибриков ( ).

Турнир с участием сборных России, Беларуси, Казахстана и Китая пройдет 16 декабря в Москве в рамках Кубка Первого канала.