Жамнов об увольнении из сборной: «Позвоните Шевченко и спросите, что произошло. Понимаю, что ЧМ закончился и нужно о чем-то писать, но точная информация приходит от официального источника»

опроверг информацию об уходе из сборной России.

Ранее журналист сообщил, что контракт с главным тренером национальной команды не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную.

«Уволили ли меня? Позвоните Шевченко и спросите у него, что там произошло. На совещании даже вопроса такого не стояло. Разговор был вокруг Кубка Первого канала и все.

Я понимаю, что чемпионат мира [по футболу] кончился и всем нужно о чем-то писать, но вся точная информация приходит от официального источника. Это бы стало известно сразу после того, как я вышел из кабинета после совещания. Поэтому ничего такого не произошло», – сказал Жамнов.