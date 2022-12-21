Жамнов об увольнении из сборной: «Позвоните Шевченко и спросите, что произошло. Понимаю, что ЧМ закончился и нужно о чем-то писать, но точная информация приходит от официального источника»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ ЧМ-2022 Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Жамнов опроверг информацию об уходе из сборной России. 

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что контракт с главным тренером национальной команды не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную. 

«Уволили ли меня? Позвоните Шевченко и спросите у него, что там произошло. На совещании даже вопроса такого не стояло. Разговор был вокруг Кубка Первого канала и все.

Я понимаю, что чемпионат мира [по футболу] кончился и всем нужно о чем-то писать, но вся точная информация приходит от официального источника. Это бы стало известно сразу после того, как я вышел из кабинета после совещания. Поэтому ничего такого не произошло», – сказал Жамнов. 

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