Жамнов об отставке из сборной: «Смешно просто, такой вопрос не обсуждался вообще. Я просто отчитался перед тренерским советом за работу на КПК»
Алексей Жамнов отреагировал на информацию об уходе из сборной России.
Сообщалось, что контракт с главным тренером национальной команды не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную.
– Алексей, по соцсетям полетела информация, что тренерский совет ФХР вас отправил в отставку. Это так?
– Смешно просто. Такой вопрос не обсуждался вообще. Я просто отчитался перед тренерским советом за работу на турнире (Кубке Первого канала – прим.). Мне задали вопросы – я на все ответил. Отчитался и все. А об отставке вообще не шло речи.
– Тренерский совет вам поставил неудовлетворительную оценку?
– Это не оценка как в школе. Просто результат сборной России на турнире был признан неудовлетворительным.
– Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» поинтересовался: «Почему Жамнов поставил на воскресный турнир состав слабее, чем в субботу?»
– Этот вопрос на тренерском совете мне тоже задавали. Я ответил, что таким составом как в воскресенье мы были должны обыгрывать белорусов.
– Вы продолжаете работу со сборной?
– Да, и мой контракт действует. Я в отставку не собираюсь, – сказал Жамнов.
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