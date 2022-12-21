Жамнов об отставке из сборной: «Смешно просто, такой вопрос не обсуждался вообще. Я просто отчитался перед тренерским советом за работу на КПК»

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Алексей Жамнов отреагировал на информацию об уходе из сборной России.

Сообщалось, что контракт с главным тренером национальной команды не будет продлен, поскольку тренерский совет ФХР оценивает его работу как неудовлетворительную. 

– Алексей, по соцсетям полетела информация, что тренерский совет ФХР вас отправил в отставку. Это так?

– Смешно просто. Такой вопрос не обсуждался вообще. Я просто отчитался перед тренерским советом за работу на турнире (Кубке Первого канала – прим.). Мне задали вопросы – я на все ответил. Отчитался и все. А об отставке вообще не шло речи.

– Тренерский совет вам поставил неудовлетворительную оценку?

– Это не оценка как в школе. Просто результат сборной России на турнире был признан неудовлетворительным.

– Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» поинтересовался: «Почему Жамнов поставил на воскресный турнир состав слабее, чем в субботу?»

– Этот вопрос на тренерском совете мне тоже задавали. Я ответил, что таким составом как в воскресенье мы были должны обыгрывать белорусов.

– Вы продолжаете работу со сборной?

– Да, и мой контракт действует. Я в отставку не собираюсь, – сказал Жамнов. 

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