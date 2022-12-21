ФХР поставила Жамнову оценку «неудовлетворительно»: «Тренерский совет остался недоволен, что ведущие хоккеисты не играли против Беларуси. Были и другие ошибки»

Тренерский совет ФХР дал оценку работе Алексея Жамнова.

«Состоялось заседание тренерского совета Федерации хоккея России. В его состав входит целый ряд именитых и опытных специалистов отечественного хоккея – в том числе Владимир Юрзинов, Борис Майоров, , . На заседании был проведен анализ работы Алексея Жамнова на посту главного тренера национальной команды.

Тренерский совет поставил Жамнову оценку «неудовлетворительно». не сумела выиграть канала, заняв на домашнем международном турнире второе место из трех возможных», – говорится в заявлении Федерации.

«Тренерский совет выставил работе Жамнова неудовлетворительную оценку. Во время заседания было проанализировано выступление сборной России на Кубке Первого канала. Указали главному тренеру на целый ряд допущенных ошибок.

Во-первых, комплектование команды. С точки зрения тренерского совета, в национальной команде на домашнем турнире должны выступать все сильнейшие. Зритель не поймет, если не будет результата, если не будет яркой игры. Жамнов признал, что он ошибся, не пригласив на турнир ряд сильных игроков КХЛ.

Во-вторых, отношение тренерского штаба к матчам. Тренерский совет остался очень недоволен тем, что ряд ведущих хоккеистов не участвовал в воскресном матче против Беларуси – чтобы сохранить силы на будущие матчи клубного чемпионата.

Штаб сборной России пошел на недопустимый шаг, делать этого было нельзя. К слову, в связи с этой проблемой возникают вопросы и к . Почему большой игровой день состоялся уже в понедельник, на следующий день после окончания Кубка Первого канала? При составлении календаря нужно учитывать такие нюансы.

У Жамнова и его штаба были недочеты и ошибки и в других вопросах – связанных с подготовкой команды, выбором игровой модели. Все они обсуждались на заседании. Еще одна принципиальная рекомендация тренерского совета Жамнову – поменять состав своего штаба, поменять помощников, в том числе тех, которые работают на тренерских должностях.

Эта рекомендация была сформулирована еще при обсуждении итогов работы тренерского штаба на Олимпиаде-2022, прозвучала она и теперь», – сказал председатель тренерского совета ФХР Борис Майоров.

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