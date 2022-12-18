Жамнов о сборной: «Сборы идут с прицелом на Олимпиаду-2026. Мы выбрали определенных кандидатов, чтобы они понимали наши требования»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Кубок Первого канала КХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Алексей Жамнов ответил на вопрос на подготовке сборной России к Олимпиаде-2026.

Российская команда заняла второе место на Кубке Первого канала, проиграв сборной Беларуси (4:5 Б).

– Можно ли сказать, что сборная готовится к Олимпийским играм?

– Конечно, мы готовимся к Олимпиаде несмотря ни на что. Сборы, которые мы проводим в данной ситуации, идут с прицелом на Олимпиаду.

Мы выбрали определенных кандидатов, чтобы они попали к нам в сборную и понимали наши требования, что мы хотим видеть от них в дальнейшем.

Наш штаб просматривает игроков в клубах, которые могут подойти под наш стиль игры.

Вызов игроков – не самая простая задача, потому что многие по здоровью могут не приехать и приходится менять состав на ходу.

Но с помощью таких турниров мы можем посмотреть примерный наш рисунок игры, – сказал главный тренер сборной России.

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