Жамнов о сборной: «Сборы идут с прицелом на Олимпиаду-2026. Мы выбрали определенных кандидатов, чтобы они понимали наши требования»

ответил на вопрос на подготовке сборной России к Олимпиаде-2026.

Российская команда заняла второе место на Кубке Первого канала, проиграв сборной Беларуси (4:5 Б).

– Можно ли сказать, что сборная готовится к Олимпийским играм?

– Конечно, мы готовимся к Олимпиаде несмотря ни на что. Сборы, которые мы проводим в данной ситуации, идут с прицелом на Олимпиаду.

Мы выбрали определенных кандидатов, чтобы они попали к нам в сборную и понимали наши требования, что мы хотим видеть от них в дальнейшем.

Наш штаб просматривает игроков в клубах, которые могут подойти под наш стиль игры.

Вызов игроков – не самая простая задача, потому что многие по здоровью могут не приехать и приходится менять состав на ходу.

Но с помощью таких турниров мы можем посмотреть примерный наш рисунок игры, – сказал главный тренер сборной России.