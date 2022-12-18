Жамнов о сборной: «Сборы идут с прицелом на Олимпиаду-2026. Мы выбрали определенных кандидатов, чтобы они понимали наши требования»
Алексей Жамнов ответил на вопрос на подготовке сборной России к Олимпиаде-2026.
Российская команда заняла второе место на Кубке Первого канала, проиграв сборной Беларуси (4:5 Б).
– Можно ли сказать, что сборная готовится к Олимпийским играм?
– Конечно, мы готовимся к Олимпиаде несмотря ни на что. Сборы, которые мы проводим в данной ситуации, идут с прицелом на Олимпиаду.
Мы выбрали определенных кандидатов, чтобы они попали к нам в сборную и понимали наши требования, что мы хотим видеть от них в дальнейшем.
Наш штаб просматривает игроков в клубах, которые могут подойти под наш стиль игры.
Вызов игроков – не самая простая задача, потому что многие по здоровью могут не приехать и приходится менять состав на ходу.
Но с помощью таких турниров мы можем посмотреть примерный наш рисунок игры, – сказал главный тренер сборной России.
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