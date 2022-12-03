6 декабря тренерский совет ФХР утвердит состав сборной на Кубок Первого канала. Жамнов направил список кандидатов

Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на .

«Главный тренер национальной сборной России направил в Федерацию хоккея России список кандидатов на вхождение в состав национальной сборной России на Кубок Первого канала.

6 декабря состоится заседание тренерского совета , на котором будут рассмотрены предложенные кандидатуры и утвержден окончательный состав», – сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Участие в турнире, помимо сборной России, примут национальные сборные Беларуси и Казахстана.

Алексей Жамнов ранее сообщил, что тренерский штаб сборной на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде-2022.