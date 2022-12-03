6 декабря тренерский совет ФХР утвердит состав сборной на Кубок Первого канала. Жамнов направил список кандидатов
Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала.
«Главный тренер национальной сборной России направил в Федерацию хоккея России список кандидатов на вхождение в состав национальной сборной России на Кубок Первого канала.
6 декабря состоится заседание тренерского совета ФХР, на котором будут рассмотрены предложенные кандидатуры и утвержден окончательный состав», – сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. Участие в турнире, помимо сборной России, примут национальные сборные Беларуси и Казахстана.
Алексей Жамнов ранее сообщил, что тренерский штаб сборной на Кубке Первого канала будет тот же, что и на Олимпиаде-2022.
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