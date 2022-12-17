Жамнов про неучастие России U25 на КПК: «Вы пришли задавать вопросы о сборной U25 или о нашей сборной?»

высказался о том, что сборная России до 25 лет не играет на Кубке Первого канала.

– Не жалеете, что на Кубке Первого канала не участвует сборная России U25? Можете объяснить, почему ее нет на турнире?

– Вы пришли задавать вопросы о сборной U25 или о нашей сборной? Я не скажу вам ничего нового.

Изначально планировалось четыре сборные, но в конечном итоге получилось три. Больше мне добавить нечего. Это вопрос не ко мне, а к Федерации, – заявил главный тренер сборной России.

Национальная команда обыграла сборную Казахстана (6:2) в первом матче Кубка Первого канала.

Отказ от России U25 на Кубке Первого канала – тысячный промах ФХР. Подумали о рисках и упустили возможности