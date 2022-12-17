Жамнов про неучастие России U25 на КПК: «Вы пришли задавать вопросы о сборной U25 или о нашей сборной?»
Алексей Жамнов высказался о том, что сборная России до 25 лет не играет на Кубке Первого канала.
– Не жалеете, что на Кубке Первого канала не участвует сборная России U25? Можете объяснить, почему ее нет на турнире?
– Вы пришли задавать вопросы о сборной U25 или о нашей сборной? Я не скажу вам ничего нового.
Изначально планировалось четыре сборные, но в конечном итоге получилось три. Больше мне добавить нечего. Это вопрос не ко мне, а к Федерации, – заявил главный тренер сборной России.
Национальная команда обыграла сборную Казахстана (6:2) в первом матче Кубка Первого канала.
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