Федерация хоккея Канады завершила расследование секс-скандала с игроками молодежки. Экс-судьи и адвокат примут решение о санкциях

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Федерация хоккея Канады завершила расследование секс-скандала с участием игроков молодежной сборной. 

Напомним, в мае 24-летняя женщина обратилась в суд Онтарио, обвинив нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии. 

Позже стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли с ней мирового соглашения.

«Федерация хоккея Канады сообщила мне, что расследование предполагаемого сексуального насилия в 2018 году с участием игроков молодежной сборной Канады завершено. В федерации сказали, что судебная коллегия, состоящая из двух бывших судей и адвоката, теперь решит, какие санкции будут наложены, если таковые будут.

Федерация хоккея Канады заявляет, что вся информация, касающаяся отчета следователя и решений комиссии о возможных санкциях, пока останется конфиденциальной. Федерация заявляет, что не хочет ставить под угрозу продолжающееся расследование полиции Лондона», – написал журналист Рик Уэстхед. 

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