Кожевников о секс-скандалах с игроками канадской молодежки: «Это у них все время происходит. Не думаю, что это повлияло на болельщиков на МЧМ»

не думает, что канадские болельщики игнорируют МЧМ из‑за секс-скандалов.

– Действительно ли канадские болельщики могут игнорировать молодежный турнир из‑за секс‑скандала у них в сборной?

– Не думаю. Это у них все время происходит. И в старые времена такое было, они и в гостиницах чудили… Это международная федерация должна разбираться. Зачем тогда допустили? Их нужно дисквалифицировать.

– Каким‑то санкциям сборная Канады может быть подвержена из‑за всех этих скандалов?

– Это такой журналистский вброс. Почему они год назад это не объявили? Это какие‑то игры идут. Не думаю, что это повлияло на болельщиков на МЧМ, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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