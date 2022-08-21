Владимир Крикунов: «Канадцы не особо считают игроков из других стран за хоккеистов. Для них единственным противником являлась сборная СССР, а сейчас – России»

считает, что отсутствие России на хоккейных турнирах сказывается на зрелищности.

«Конечно, факт отсутствия российской команды на международных соревнованиях влияет на зрелищность.

Особенно для канадцев, для которых самое лакомое блюдо – противостояние России и Канады. Игроков из остальных стран они ведь даже и не считают особо за хоккеистов.

Для канадцев единственным противником являлась сборная Советского Союза, а сейчас – России», – заявил бывший главный тренер сборной России.

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