Владимир Крикунов: «Канадцы не особо считают игроков из других стран за хоккеистов. Для них единственным противником являлась сборная СССР, а сейчас – России»

Владимир Крикунов считает, что отсутствие России на хоккейных турнирах сказывается на зрелищности.
«Конечно, факт отсутствия российской команды на международных соревнованиях влияет на зрелищность.
Особенно для канадцев, для которых самое лакомое блюдо – противостояние России и Канады. Игроков из остальных стран они ведь даже и не считают особо за хоккеистов.
Для канадцев единственным противником являлась сборная Советского Союза, а сейчас – России», – заявил бывший главный тренер сборной России.
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