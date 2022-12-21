Демченко проведет в старте 20-й матч подряд за «Авангард». Он два месяца играет без замен

заявлен в качестве стартового вратаря «Авангарда» на матч с « ».

Таким образом, 28-летний хоккеист выйдет в стартовом составе в 20-й игре подряд за омский клуб.

Демченко неизменно играет в воротах омского клуба с первых минут с 25 октября.

23 октября « » встречался с «Северсталью» (4:3), тот матч в воротах начал Станислав Галимов, который по ходу игры получил повреждение, его заменил Демченко, и с тех пор он играет без замен.

Отметим, что появилась информация о переходе в состав «ястребов» голкипера Алексея Мельничука.

Демченко в общей сложности сыграл 34 матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата , одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,9% бросков.