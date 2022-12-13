Кравец об игре Демченко: «Тренер вратарей «Авангарда» делает свою работу на 200%»
Михаил Кравец высказался об игре вратаря «Авангарда» Василия Демченко.
– Когда вы возглавили «Авангард», команда быстро преобразилась. Особенно поразил вратарь Василий Демченко. В начале сезона все говорили, что у вашей команды беда с голкиперами, и вдруг… Вы с ним работали персонально?
– Я во вратарские дела не лезу. Наш тренер вратарей Сергей Звягин делает свою работу на 200%. И в том, что Василий так играет – огромная его заслуга.
Но, конечно, ему и вся команда помогает – ребята по 25-30 бросков за матч на себя начали ловить. Вратари такую поддержку чувствуют, – сказал главный тренер «Авангарда».
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