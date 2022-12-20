Сергей Гимаев-младший: «Демченко показывает лучшую игру за карьеру в КХЛ. Но «Авангарду» нужен второй сильный вратарь – это еще летний прокол»

считает, что показывает лучшую игру в карьере.

«Перед дедлайном «Авангард» постарается заполучить вратаря. Хотя Василий Демченко сейчас просто великолепно выглядит. Ситуация, в которой у вратаря нет особенной конкуренции, влияет на всех по-разному.

В случае с Василием она сказалась хорошо. Он показывает свою лучшую игру за всю карьеру в КХЛ. Однако с одним вратарем идти в плей-офф опасно – это огромный риск. К тому же еще и в регулярном чемпионате достаточно много матчей предстоит сыграть, а от спадов никто не застраховал.

«Авангарду» нужен второй сильный вратарь. Но где его взять? Из команд, идущих внизу турнирной таблицы? Но ведь сейчас все бьются за попадание в плей-офф, кроме «Сочи», а в «Сочи» особенно нет вратарей, чтобы с ними южане могли расстаться.

Омичи с начала сезона заниматься поисками, но пока ничего дельного у них не получается. Это прокол еще летней трансферной политики. Тем не менее, «Авангард» думает не только о вратарях.

Например, клуб укрепил глубину состава перед плей-офф и приобрел . В последнее время он как-то остановился в развитии в ЦСКА, но в « » он сможет перезагрузить карьеру, выйти на свой прежний уровень», – сказал бывший защитник клубов КХЛ и комментатор.

Демченко сыграл 34 матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата , одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,11 шайбы и отражая 91,9% бросков.