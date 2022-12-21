Мельничук переходит в «Авангард» после расторжения контракта с «Сочи»

продолжит карьеру в « ».

Ранее 21 декабря « », за который выступал голкипер на правах аренды, объявил о возвращении хоккеиста в « ». В свою очередь, южане позже сообщили о расторжении контракта с Мельничуком.

По данным «Матч ТВ», вратарь переходит в «Авангард». Он уже подписал договор с омским клубом до конца сезона.

24-летний голкипер провел четыре неполных матча за челябинский клуб, в которых отразил 75,0% бросков при коэффициенте надежности 5,40.

В 8 матчах сезона за «леопардов» у него было 92,2% сэйвов при коэффициенте 2,58.