Мельничук переходит в «Авангард» после расторжения контракта с «Сочи»
Алексей Мельничук продолжит карьеру в «Авангарде».
Ранее 21 декабря «Трактор», за который выступал голкипер на правах аренды, объявил о возвращении хоккеиста в «Сочи». В свою очередь, южане позже сообщили о расторжении контракта с Мельничуком.
По данным «Матч ТВ», вратарь переходит в «Авангард». Он уже подписал договор с омским клубом до конца сезона.
24-летний голкипер провел четыре неполных матча за челябинский клуб, в которых отразил 75,0% бросков при коэффициенте надежности 5,40.
В 8 матчах сезона за «леопардов» у него было 92,2% сэйвов при коэффициенте 2,58.
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