Мельничук переходит в «Авангард» после расторжения контракта с «Сочи»

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Алексей Мельничук продолжит карьеру в «Авангарде».

Ранее 21 декабря «Трактор», за который выступал голкипер на правах аренды, объявил о возвращении хоккеиста в «Сочи». В свою очередь, южане позже сообщили о расторжении контракта с Мельничуком.

По данным «Матч ТВ», вратарь переходит в «Авангард». Он уже подписал договор с омским клубом до конца сезона.

24-летний голкипер провел четыре неполных матча за челябинский клуб, в которых отразил 75,0% бросков при коэффициенте надежности 5,40. 

В 8 матчах сезона за «леопардов» у него было 92,2% сэйвов при коэффициенте 2,58. 

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