ЦСКА обменял защитника Киселевича на форварда Брюквина из «Авангарда»

«Авангард» и провели обмен игроками.

Состав московской команды пополнил нападающий . В команду из Омска перешел защитник .

Контракт Киселевича с «Авангардом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Срок действия соглашения между Брюквиным и ЦСКА не уточняется.

Киселевич выступал за армейцев с 2014 года. Он провел 437 матчей, в которых набрал 135 (21+114) очков при показателе полезности «+107».

Брюквин играл за « » с прошлого сезона. Он провел 75 матчей и набрал 18 (15+3) очков.