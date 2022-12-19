ЦСКА обменял защитника Киселевича на форварда Брюквина из «Авангарда»
«Авангард» и ЦСКА провели обмен игроками.
Состав московской команды пополнил нападающий Владимир Брюквин. В команду из Омска перешел защитник Богдан Киселевич.
Контракт Киселевича с «Авангардом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Срок действия соглашения между Брюквиным и ЦСКА не уточняется.
Киселевич выступал за армейцев с 2014 года. Он провел 437 матчей, в которых набрал 135 (21+114) очков при показателе полезности «+107».
Брюквин играл за «Авангард» с прошлого сезона. Он провел 75 матчей и набрал 18 (15+3) очков.
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