ЦСКА обменял защитника Киселевича на форварда Брюквина из «Авангарда»

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«Авангард» и ЦСКА провели обмен игроками. 

Состав московской команды пополнил нападающий Владимир Брюквин. В команду из Омска перешел защитник Богдан Киселевич

Контракт Киселевича с «Авангардом» рассчитан до конца сезона-2023/24. Срок действия соглашения между Брюквиным и ЦСКА не уточняется. 

Киселевич выступал за армейцев с 2014 года. Он провел 437 матчей, в которых набрал 135 (21+114) очков при показателе полезности «+107».

Брюквин играл за «Авангард» с прошлого сезона. Он провел 75 матчей и набрал 18 (15+3) очков. 

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