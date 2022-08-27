Овечкин об общении со звездами футбола: «Месси по-английски говорит хуже меня, с Неймаром было проще. Он фанат хоккея, кстати»

рассказал об общении с и .

«Была возможность познакомиться с Месси и Неймаром. Месси по-английски говорит хуже меня, с Неймаром было проще. Он, кстати, фанат хоккея.

Симуляции? Я их не приветствую, но у каждого свой стиль. Конечно, есть и хоккеисты, которые симулируют травмы, но это не так, как в футболе», – сказал капитан .

В 2018 году Овечкин получил от бразильца в подарок бутсы желтого цвета с желтыми шнурками. Хоккеист традиционно выходит на лед в коньках с желтыми шнурками.