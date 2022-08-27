Овечкин об общении со звездами футбола: «Месси по-английски говорит хуже меня, с Неймаром было проще. Он фанат хоккея, кстати»

Теги ПСЖ Вашингтон Лионель Месси лига 1 Франция Александр Овечкин НХЛ Неймар Р-Спорт Хоккей

Александр Овечкин рассказал об общении с Лионелем Месси и Неймаром

«Была возможность познакомиться с Месси и Неймаром. Месси по-английски говорит хуже меня, с Неймаром было проще. Он, кстати, фанат хоккея.

Симуляции? Я их не приветствую, но у каждого свой стиль. Конечно, есть и хоккеисты, которые симулируют травмы, но это не так, как в футболе», – сказал капитан «Вашингтона».

В 2018 году Овечкин получил от бразильца в подарок бутсы желтого цвета с желтыми шнурками. Хоккеист традиционно выходит на лед в коньках с желтыми шнурками. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные