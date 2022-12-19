Овечкин понимает, через что прошел Месси до победы на ЧМ-2022: «Не знаю, как он собирается праздновать. Это другая часть истории»
Александр Овечкин рад достижению Лионеля Месси, который выиграл ЧМ-2022.
Российский нападающий «Вашингтона» отметил, что может понять, через что аргентинцу пришлось пройти перед тем, как он победил.
Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06, а выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
«Но я не знаю, как он собирается праздновать. Это другая часть истории», – добавил хоккеист.
«Кэпиталс» отреагировали на итог финального матча чемпионата мира, опубликовав совместную фотографию Овечкина и Месси.
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