назвал своим любимым футболистом.

Капитан ответил на вопросы после товарищеского матча футбольного с «Амкалом» (5:0), в котором стал автором победного гола.

– Эту динамовскую панамку, которую вам вручили как лучшему игроку, сохраните на всю жизнь?

– Конечно. Я все сохраню! Посмотрите, целую сумку набил тем, что собрал на память с этого матча.

– Кто ваш любимый футболист? Может, если бы вы начали заниматься футболом с детства, то гнались бы сейчас не за Гретцки, а за Пеле.

– Мой любимый футболист – Месси.

– Не Криштиану Роналду?

– Ни в коем случае, – сказал Овечкин.

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