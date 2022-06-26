Александр Овечкин: «Месси – мой любимый футболист. Роналду? Ни в коем случае»

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Александр Овечкин назвал Лионеля Месси своим любимым футболистом. 

Капитан «Вашингтона» ответил на вопросы после товарищеского матча футбольного «Динамо» с «Амкалом» (5:0), в котором стал автором победного гола. 

– Эту динамовскую панамку, которую вам вручили как лучшему игроку, сохраните на всю жизнь?

– Конечно. Я все сохраню! Посмотрите, целую сумку набил тем, что собрал на память с этого матча.

– Кто ваш любимый футболист? Может, если бы вы начали заниматься футболом с детства, то гнались бы сейчас не за Гретцки, а за Пеле.

– Мой любимый футболист – Месси.

– Не Криштиану Роналду?

– Ни в коем случае, – сказал Овечкин. 

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